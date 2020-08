RENATO FONTES – SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Depois de registrar a menor temperatura do ano, a cidade de São Paulo começa a semana com sol e madrugadas ainda geladas. Na madrugada de sábado (22), a capital paulista registrou 8,2°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).



De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) a massa de ar polar, fria e seca deixa o tempo estável e ensolarado nos próximos dias. Entretanto, as madrugadas seguem geladas devido à falta de nebulosidade, enquanto o predomínio de sol favorece a elevação das temperaturas no período das tardes.



Esta segunda-feira (24) deve ter mais uma madrugada gelada, com pouca nebulosidade e termômetros oscilando em torno dos 8°C. No decorrer do dia o predomínio de sol diminui um pouco a sensação de frio, mas as máximas não devem passar dos 20°C. Não há previsão de chuva.



Já na terça-feira (25), o tempo continua seco e ensolarado com temperaturas baixas durante a madrugada e em elevação no decorrer do dia. Os termômetros devem variar entre 7ºC e 22ºC, segundo o CGE.



A umidade relativa do ar deve registrar valores próximos aos 40% no período da tarde e não há condição de chuva para a Grande São Paulo.