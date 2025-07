A Santa Casa de Rio Claro (SP), que este ano celebra 140 anos de dedicação à saúde da comunidade, recebe com entusiasmo a generosa doação de tintas do Instituto Coral, marca de tintas decorativas da AkzoNobel. A doação contribuiu significativamente para a revitalização da fachada da instituição, proporcionando não apenas uma melhoria estética, mas também uma renovação simbólica para um hospital que tem sido um pilar fundamental na cidade por mais de um século.

A parceria entre a Santa Casa e o Instituto Coral marca mais um passo no fortalecimento dos laços com a comunidade e a busca constante por melhorias em suas instalações. A renovação da fachada é uma ação de grande importância, pois proporciona um ambiente mais acolhedor e moderno para pacientes, familiares e profissionais da saúde, refletindo o compromisso da Santa Casa com o bem-estar de todos que passam por suas portas.

“Estamos muito felizes com essa colaboração da Coral, que demonstra não apenas o compromisso com a qualidade e a excelência, mas também o carinho com a nossa instituição. A revitalização da fachada é um gesto que vai muito além da estética, pois reforça o nosso compromisso com a qualidade do atendimento e com o acolhimento da nossa comunidade”, afirmou Larissa Loureiro, gerente de Relações Institucionais da Santa Casa de Rio Claro.

A doação da Tintas Coral, por meio de seu instituto é uma demonstração de apoio à Santa Casa de Rio Claro e ao trabalho incansável da equipe médica, de enfermagem e de todos os colaboradores, que diariamente se dedicam para oferecer o melhor cuidado à população. Para essa revitalização, foram utilizados 600 litros de tintas na cor Azul Sereno.

“Para nós, é muito gratificante poder contribuir com uma instituição centenária que faz tanta diferença na vida da população de Rio Claro. É uma oportunidade de trazer proteção para os espaços físicos e cor e acolhimento no dia a dia das pessoas”, comenta Flavia Takeuchi, Gerente de Sustentabilidade LATAM da AkzoNobel e Diretora-presidente do Instituto Coral. O projeto é parte do Movimento Tudo de Cor, que há 15 anos promove a transformação de espaços e vidas por meio da cor. Desde sua criação, a iniciativa da Coral já restaurou mais de 20 mil imóveis, capacitou cerca de 5 mil pintores e mobilizou 79 mil voluntários em todo o Brasil, utilizando mais de 1,5 milhão de litros de tintas para colorir a vida das pessoas impactadas.

Em um ano de comemorações pelos 140 anos da Santa Casa, a revitalização da fachada é um marco simbólico, representando a continuidade do legado da instituição, que segue firme em sua missão de oferecer atendimento de excelência à comunidade.

Sobre a AkzoNobel

Desde 1792, fornecemos tintas e revestimentos inovadores que ajudam a levar cor para a vida das pessoas e a proteger o que mais importa. Nosso portfólio de marcas de classe global, incluindo Coral, International, Sikkens e Interpon tem a confiança de clientes em todo o mundo. Estamos presentes em mais de 150 países, onde utilizamos nossa experiência para melhorar a vida cotidiana – porque acreditamos que cada superfície representa uma oportunidade. É o que se espera de uma empresa de tintas e revestimentos pioneira e de longa trajetória que se dedica a proporcionar soluções mais sustentáveis e a preservar o que temos de melhor hoje, ao mesmo tempo em que cria um amanhã ainda melhor.