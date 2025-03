Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro

O mês de março é de grande comemoração para a Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro. No próximo dia 28 o hospital vai completar 140 anos de serviços prestados não só à população do município, mas também da região. Um selo foi criado para representar a linha do tempo e a conexão entre as gerações nos últimos anos e você também pode participar desta celebração. Une a figurinha interativa “Sua Vez” nos stories do Instagram e compartilhe sua história com a @santacasaderioclaro.

“Desde sua fundação, em 1885, nossa instituição tem sido um pilar fundamental para a comunidade de Rio Claro e microrregião, oferecendo cuidados médicos de qualidade e acolhendo aqueles que mais precisam. Cada profissional, colaborador e voluntário que passou por aqui deixou sua contribuição para a construção dessa história, tornando a Santa Casa uma referência no atendimento hospitalar. É com imensa gratidão e orgulho que celebramos os 140 anos da Santa Casa de Rio Claro, uma trajetória marcada pelo compromisso com a vida, a humanização no atendimento e a incessante busca pela excelência na saúde”, declarou Danusio Antonio Diniz, provedor da Santa Casa de Rio Claro.

Conquista recente

A Santa Casa de Rio Claro foi recentemente reconhecida com a certificação internacional WSO Angels Awards – Nível Gold, uma importante conquista que destaca a qualidade de seu atendimento em emergências neurológicas, especialmente em casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC). Este mérito reflete o compromisso da instituição em oferecer um atendimento ágil, qualificado e humanizado à população.

“Agradecemos a todos que fazem parte dessa caminhada – médicos, enfermeiros, colaboradores, parceiros, doadores e a população de Rio Claro, que sempre estiveram ao nosso lado. Seguimos firmes em nossa missão, inovando e fortalecendo a nossa estrutura, sem jamais esquecer o propósito maior que nos move: salvar vidas e proporcionar dignidade aos nossos pacientes. Que essa celebração nos inspire a continuar avançando, sempre com o mesmo espírito de solidariedade e dedicação que nos trouxe até aqui. Parabéns à Santa Casa de Rio Claro pelos seus 140 anos de história, compromisso e serviço à nossa comunidade”, finalizou o provedor Danusio Antonio Diniz.

Prata da casa

Quem está radiante em festejar mais um aniversário da Santa Casa é a colaboradora que está a mais tempo na instituição. Inêz Beatriz Gasparini, 68 anos, é encarregada da central de distribuição e há 50 anos faz parte do quadro de funcionários. “Durante esses anos de uma jornada incrível, a Santa Casa foi mais que uma casa profissional, onde construí amizades, momentos de muita dedicação e entrega a um trabalho árduo com satisfação plena. Cresci não apenas como profissional, mas também como ser humano”, afirma.

Entre as funções que desempenha Inêz assegura o controle e a agilidade das autorizações de internações e procedimentos, junto a Operadora, visando atender em tempo hábil as necessidades dos pacientes: “Também executo o controle das internações para manter a operadora informada com pedidos de prorrogação, confiro mapa cirúrgico para saber se os procedimentos estão autorizados, providencio relatório médico, entre outros”, conta a colaboradora.

Nesta trajetória e neste mês festivo, a colaboradora fez questão de relembrar alguns momentos marcantes que já viveu na instituição: “Foram muitos, mas entre eles estão as duas placas de prata que recebi em comemoração aos 25 e 30 anos de serviço. Me emociona muito e me proporciona uma motivação muito grande pois mostra que a Santa Casa confia no meu trabalho e que eu faço a diferença por estar tanto tempo aqui. Destaco ainda a minha participação em dois programas de TV do Silvio Santos, o ‘Cidade contra Cidade’ quando ganhamos uma ambulância e a época em que fui encarregada da Maternidade e Pediatria. Tenho várias cartinhas guardadas das crianças internadas na época. Eu fazia visitas nos quartos e quando as crianças recebiam alta algumas deixaram cartas escritas ‘eu te amo’, isso realmente é uma recompensa enorme. As mudanças de setores e funções também foram muito desafiadoras mas o que eu tiro de lição e compartilho com as pessoas é para que aproveitem cada dia do seu trabalho para desempenhar o seu melhor”, conclui Inêz ao JC.

Para ajudar

São muitos serviços, centenas de atendimentos diários e os subsídios encaminhados pela esfera pública não são suficientes para que todo trabalho seja realizado com excelência. Por isso a colaboração da população é importante seja através da Nota Fiscal Paulista, do PIX Solidário, Lei de Incentivo Federal para empresas tributadas no lucro real, entre outras. Faça contato pelo (19) 3535-7378 e ajude como puder!