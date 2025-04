Obra do Centro Oncológico

Atualmente são atendidos cerca de 600 pacientes na ala oncológica do hospital; com a conclusão do novo prédio, será possível oferecer tratamento para 1.000 pacientes

A Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro reforça investimentos e chama a comunidade a colaborar para a conclusão das obras do Centro Oncológico Santa Ágatha. Em entrevista ao Jornal da Manhã da ´radio Jovem Pan News, o vice-provedor do hospital, Jorge Pedro, destacou o avanço na construção e os benefícios que o novo centro trará aos pacientes que estão em tratamento contra o câncer através do Sistema Único de Saúde-SUS.

“No caso da Oncologia, são 26 municípios, abrangendo uma população de aproximadamente um milhão e meio de pessoas, que têm a Santa Casa como referência no atendimento aos casos de câncer. Hoje a nossa prioridade é terminar a obra do Santa Ágatha. Por que precisa ajudar a Santa Casa? porque, infelizmente, o atendimento de entidades filantrópicas com o Sistema Único de Saúde deixa um déficit com a entidade, ou seja, a entidade precisa pagar para trabalhar. Então nós precisamos contar com a solidariedade da comunidade, do comércio, da indústria, para fazer frente a esse subfinanciamento”.

Atualmente são atendidos no setor de Oncologia da Santa Casa cerca de 600 pacientes, com capacidade esgotada.

A nova unidade, em construção, conta com térreo e mais três andares. Na primeira etapa, o projeto prevê o uso do térreo e do primeiro andar, permitindo ampliar o atendimento para 1000 pacientes.

“Infelizmente, são cerca de 70 novos casos oncológicos por mês” destaca Pedro, que também destaca a importância do atendimento próximo à residência do paciente, trazendo mais conforto para que enfrente o difícil período de tratamento contra o câncer.

Campanha

Neste ano, a Santa Casa novamente participa da campanha União Solidária, da Sicredi Dexis. Os interessados podem participar adquirindo o cupom no valor de R$ 10 e concorrendo a vários prêmios nos sorteios mensais, incluindo Iphone, moto e um Fiat Mobi 0km.

Doações

As pessoas interessadas em colaborar com a Santa Casa podem obter informações pelo telefone 3535-7378 ou no WhatsApp (19) 99883- 2016.