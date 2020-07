Em entrevista à rádio Excelsior/Jovem Pan News, o ex-atleta do basquete e presidente do Instituto Tatu Bola, Eric Tatu, convida para a “live solidária” que vai comandar neste domingo (dia 05) a partir das 12 horas. Unindo samba e solidariedade, a live será transmitida na página do JC no Facebook e no Youtube do jornal.