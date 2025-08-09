O Shopping Rio Claro promove mais um Encontro de Multicolecionismo e Veículos em Miniaturas no sábado e domingo, 9 e 10 de agosto. O evento acontece em frente a Di Gaspi, neste sábado das 10h às 22h e no domingo das 11h às 20h.

Nos dois dias, os visitantes poderão conhecer modelos clássicos em miniatura, interagir com expositores e até negociar ou adquirir novos itens para suas coleções, como itens raros, veículos em miniatura, plastimodelismo, action figures, cards e muito mais. O objetivo do evento é permitir que as pessoas conheçam mais sobre o colecionismo de miniaturas que marcaram gerações e comercializar peças para aumentar a coleção de quem já tem este hobby. Durante o encontro, o público aprenderá mais sobre a história e as características técnicas de cada miniatura.

“A proposta do Encontro de Multicolecionismo do Shopping Rio Claro é proporcionar uma experiência diferenciada e imersiva, e momentos de troca de experiências e aprendizado sobre o universo das coleções, além de muita nostalgia”, afirma Bárbara Crocco, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro, convidando a população para visitar o evento e conhecer a cultura do colecionismo.