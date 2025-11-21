Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Estratégia da prefeitura, que já realizou quase 800 atendimentos, facilita o acesso da população para atualizar a caderneta de vacinação sem necessidade de agendamento

As unidades de saúde da família do Bela Vista e do Bonsucesso estarão abertas na edição do Sabadão da Saúde deste fim de semana. As duas unidades atendem no sábado (22) das 8 às 15 horas para atualizar a caderneta de vacinação e aplicar eventuais doses que estejam em atraso. Além disso, mulheres com atendimento já agendado farão exame de Papanicolau.

A estratégia do município para ampliar cobertura vacinal e facilitar acesso a serviços de saúde começou no final de setembro e a cada sábado duas unidades abrem para vacinar a população e oferecer outros atendimentos. Para a vacinação não é preciso agendar e é uma ótima oportunidade para crianças, adolescentes e adultos colocarem a caderneta em dia.

Em oito sábados com unidades de saúde abertas, Rio Claro somou quase 800 atendimentos, incluindo aplicação de vacinas, consultas médicas e exames de Papanicolau.

Mais em Dia a Dia:

Testes rápidos de HIV e sífilis serão oferecidos na rodoviária de Rio Claro

Grupo de extensão da Unesp realiza passeio gratuito de observação de aves no Lago Azul

Daae faz reparo emergencial em adutora no Jardim Brasília