Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Estratégia da prefeitura, que já realizou quase 800 atendimentos, facilita o acesso da população para atualizar a caderneta de vacinação sem necessidade de agendamento

As unidades de saúde da família do Bela Vista e do Bonsucesso estarão abertas na edição do Sabadão da Saúde deste fim de semana. As duas unidades atendem no sábado (22) das 8 às 15 horas para atualizar a caderneta de vacinação e aplicar eventuais doses que estejam em atraso. Além disso, mulheres com atendimento já agendado farão exame de Papanicolau.

A estratégia do município para ampliar cobertura vacinal e facilitar acesso a serviços de saúde começou no final de setembro e a cada sábado duas unidades abrem para vacinar a população e oferecer outros atendimentos. Para a vacinação não é preciso agendar e é uma ótima oportunidade para crianças, adolescentes e adultos colocarem a caderneta em dia.

Em oito sábados com unidades de saúde abertas, Rio Claro somou quase 800 atendimentos, incluindo aplicação de vacinas, consultas médicas e exames de Papanicolau.