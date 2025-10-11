Foto: Divulgação/Ascom PMRC

As unidades de saúde da Avenida 29 e do Jardim Progresso estarão abertas na edição do Sabadão da Saúde deste fim de semana. As duas unidades atendem no sábado (11) das 8 às 15 horas para atualizar a caderneta de vacinação e aplicar eventuais doses que estejam em atraso. Na USF do Progresso, mulheres que já fizeram o agendamento irão realizar exame de Papanicolau. Também mediante agendamento antecipado, a UBS da Avenida 29 terá consultas médicas.

Será o terceiro sábado de plantões de vacinação no Sabadão da Saúde. A Fundação Municipal de Saúde estenderá esta ação até o mês de dezembro, com plantões semanais de atendimento. A cada sábado duas unidades de saúde estarão abertas para vacinar a população e fazer outros atendimentos.

A iniciativa visa ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população a serviços de saúde. Para a vacinação não é preciso agendar e é uma ótima oportunidade de colocar a carteira de vacinação em dia. A vacinação é uma das formas mais seguras e eficazes de prevenir doenças graves e salvar vidas.