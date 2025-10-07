Foto: Divulgação/Ascom PMRC

A próxima edição do Sabadão da Saúde terá atendimentos na unidade básica de saúde da Avenida 29 e na unidade de saúde da família do Jardim Progresso. As duas unidades estarão abertas no sábado (11) das 8 às 15 horas para atualizar a caderneta de vacinação e aplicar eventuais doses que estejam em atraso. Na USF do Progresso, mulheres que já fizeram o agendamento irão realizar exame de Papanicolau. Também mediante agendamento antecipado, a UBS da Avenida 29 terá consultas médicas.

Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Será o terceiro sábado de plantões de vacinação no Sabadão da Saúde. A Fundação Municipal de Saúde estenderá esta ação até o mês de dezembro, com plantões semanais de atendimento. A cada sábado duas unidades de saúde estarão abertas para vacinar a população e fazer outros atendimentos.

A iniciativa visa ampliar a cobertura vacinal entre a população e facilitar o acesso da população a serviços de saúde. “Para a vacinação não é preciso agendar e para quem não consegue comparecer à unidade nos dias úteis está é uma ótima oportunidade de colocar a carteira de vacinação em dia”, observa Fabyolla Lourenço, que coordena o setor de imunização da Fundação Municipal de Saúde. A vacinação é uma das formas mais seguras e eficazes de prevenir doenças graves e salvar vidas.