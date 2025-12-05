Das 8h às 15h, população pode atualizar carteira de vacinação sem agendamento; USF do Progresso terá exames de Papanicolau com horário marcado

O 11º plantão de atendimentos do Sabadão da Saúde será neste fim de semana, nas unidades de saúde da Avenida 29 e do São Miguel. As duas unidades atendem no sábado (06) das 8 às 15 horas para atualizar a caderneta de vacinação e aplicar eventuais doses que estejam em atraso. Na USF do Progresso, mulheres que já fizeram o agendamento irão realizar exame de Papanicolau. Também mediante agendamento antecipado, a UBS da Avenida 29 terá consultas médicas.

A Fundação Municipal de Saúde continua com o Sabadão da Saúde até o dia 20 de dezembro, com plantões semanais de atendimento. A cada sábado duas unidades de saúde abrem para vacinar a população e fazer outros atendimentos. São mais de 900 atendimentos até agora.

A iniciativa visa ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população a serviços de saúde. Para a vacinação não é preciso agendar e é uma ótima oportunidade de colocar a carteira de vacinação em dia. A vacinação é uma das formas mais seguras e eficazes de prevenir doenças graves e salvar vidas. A imunização contribui também para reduzir a disseminação desses agentes infecciosos na comunidade, protegendo aqueles que não podem ser vacinados por motivos de saúde.

A política de vacinação é responsabilidade do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde.