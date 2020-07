Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A sexta-feira (17) teve início com queixas de moradores das regiões da Vila Nova e da Bela Vista sobre falta d´água. De acordo com os relatos, o problema começou no início da manhã e segue até o momento. Em alguns pontos, a água chega mas em quantidade reduzida.

A reportagem do JC entrou em contato com a assessoria de comunicação em busca de informações junto do Daae-Departamento Autônomo de Água e Esgoto e recebeu a informa de que houve o rompimento de uma rede de abastecimento do bairro Bela Vista, na Avenida 20 A, com a Rua 12 B.

Em nota o Daae informou que agiu rápido e já realizou o reparo emergencial. Para realizar o serviço, precisou interromper temporariamente o abastecimento de água no bairro.

Em eventuais casos de falta d’água ou algum outro problema relacionado ao abastecimento de água, o Daae pede para que os consumidores notifiquem primeiro a autarquia pela Central de Atendimento, no telefone 0800-505-5200, que funciona 24 horas e também atende chamadas via celular, informando o horário e endereço da ocorrência para imediata verificação.

A autarquia pede ainda que os consumidores sempre façam uso responsável da água e reforça a importância de terem caixa d’água em seus imóveis, já que durante os serviços de manutenção os imóveis que possuem caixa d’água não sofrem com eventual falta d’água, o que reduz transtornos em casos de interrupção no fornecimento. As caixas d’água possuem volume suficiente para 24 horas de consumo racional, além de a instalação ser obrigatória, conforme o Código Sanitário Estadual.

Com a retomada do abastecimento, estão sendo realizadas descargas na rede, mas pode haver casos pontuais de cor escura na água, que devem ser relatados à Central de Atendimento do Daae pelo telefone 0800-505-5200 que funciona 24 horas e também atende chamadas via celular.

O Daae informa ainda que ao restabelecer o abastecimento, há um aumento temporário na pressão em alguns pontos da rede, o que pode deixar a água com um aspecto “esbranquiçado”. Neste caso, a água está com microbolhas, podendo ser consumida normalmente.