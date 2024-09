Foto: Reprodução/Divulgação GCM

Alunos que estudam na Escola Estadual ‘Zita de Godoy Camargo’, na Avenida M-17A com a Rua M-7, no Jardim Independência, têm tirado literalmente o sono dos moradores do trecho. Isto por que há meses que os estudantes, ao deixarem a escola ao final do período noturno, iniciam uma rodada de ‘rolezinhos’ com as bicicletas motorizadas que emitem alto barulho.

Segundo os relatos dos moradores, além de ficarem por quase meia hora dando voltas no quarteirão até que todos estudantes deixem a escola, os “motorizados” também praticam “racha” com os veículos que podem ser desligados e se tornar bicicletas simples a qualquer momento pelos condutores.

Os vizinhos apontam que os estudantes guardam as bicicletas motorizadas, que contam com escapamento barulhento, dentro da unidade escolar e na saída noturna, por volta das 22h40, iniciam o “rolezinho” em grupo até por volta das 23h. Além de andarem na contramão pela Rua M-7, também ficam acelerando as bicicletas sem sair do lugar, fato esse que emite alto ruído nos escapamentos.

Os moradores se queixam da falta de respeito e falta de apoio da unidade escolar, já que os alunos fazem a perturbação de sossego defronte à própria escola. Os vizinhos questionam também que medidas a PM pode tomar ou está tomando para coibir esse tipo de situação.

A Escola fica na Avenida M-17A, no Grande Cervezão

OPERAÇÃO

Na sexta-feira (6) à noite, a Guarda Civil Municipal de Rio Claro realizou uma operação no trecho e conseguiu apreender dois dos veículos, sendo uma bicicleta motorizada e uma mobilete que estavam sendo utilizadas para manobras de malabarismo, perturbando o sossego público na vizinhança.

Eram dois menores, de 15 anos cada um deles e alunos da Escola Zita. Segundo a GCM, ao fiscalizar os veículos foi observado que ambos estão em desacordo com a nova resolução Contran e acabaram apreendidos. Os menores foram liberados para seus responsáveis legais, que também estão qualificados na ocorrência.

A reportagem do JC consultou a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, uma vez que os alunos guardam as bicicletas dentro da unidade escolar, que informou que o fato da perturbação se dá fora da escola, mas que a diretoria iria orientar os alunos sobre o problema enfrentado pelos vizinhos. A Secretaria da Segurança Pública do Governo do Estado de São Paulo também foi procurada, mas não respondeu aos questionamentos.