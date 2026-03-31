São 24 cursos on-line e restam as últimas vagas. O prazo termina no dia 10/04

Iniciativa da Secretaria da Cultura oferece 24 opções de cursos na modalidade EaD para adolescentes e adultos em todo o Estado

O Programa Guri, mantido pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas para as últimas vagas de seus cursos na modalidade de Ensino à Distância (EaD). A iniciativa visa ampliar o acesso à educação musical, alcançando novos públicos e educadores da área em todo o território paulista.

Ao todo, o projeto disponibiliza 24 cursos EaD voltados para adolescentes e adultos. Os interessados em garantir uma das vagas devem realizar a matrícula exclusivamente pelo site oficial do Programa Guri (souguri.art.br). O prazo para inscrições termina no dia 10 de abril, com as aulas previstas para iniciarem em maio.

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Metodologia e certificação no Programa Guri

As aulas do Programa Guri na modalidade à distância ocorrem por meio de encontros semanais ao vivo com professores via plataforma Zoom. Cada sessão tem duração de uma hora e, para obter o certificado de conclusão, o aluno deve registrar ao menos 75% de presença nas atividades.

Caso as vagas para o ensino remoto se esgotem, a alternativa para os candidatos é procurar o polo físico do Programa Guri mais próximo para se matricular em cursos presenciais de canto ou instrumentos. Vale ressaltar que todas as atividades do programa, gerido pela Santa Marcelina Cultura, são oferecidas de forma gratuita à população.

Diversidade de cursos oferecidos

A grade do EaD contempla desde a apreciação e escuta de instrumentos até história da música. Há também foco na formação de profissionais, com cursos de iniciação musical coletiva na prática, iniciação à regência musical e música brasileira na sala de aula. Em 30 anos de história, o programa já beneficiou mais de 1 milhão de jovens em São Paulo.