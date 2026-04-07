Instalação de rampas metálicas em passarela do km 169 da SP 310 começa nesta terça-feira em Santa Gertrudes

Obras de acessibilidade na SP-310 em Santa Gertrudes causam interdições na via marginal nesta terça-feira

A Eixo SP Concessionária de Rodovias realiza nesta terça-feira (7) a primeira etapa das obras para instalação de rampas metálicas na passarela da Rodovia Washington Luís, no quilômetro 169, em Santa Gertrudes. O serviço consiste no içamento de módulos que visam adequar a estrutura às normas de acessibilidade, garantindo maior segurança aos pedestres.

Originalmente previstos para meados de março, os trabalhos na Rodovia Washington Luís precisaram ser reagendados devido às condições climáticas. Ao todo, serão instalados 11 módulos metálicos. Para viabilizar o uso de guindastes, a via marginal no sentido Interior sofrerá interdição total nesta terça, incluindo o bloqueio da alça de acesso e do retorno no dispositivo.

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Como alternativa ao bloqueio na Rodovia Washington Luís, a concessionária orienta que os motoristas utilizem o retorno disponível no quilômetro 172. A sinalização no trecho foi reforçada para orientar os condutores sobre os desvios necessários durante a execução do serviço.

Próximas etapas das obras na SP-310

As intervenções na passarela do lado oposto, na pista sentido Capital, estão programadas para a próxima semana. Diferente da etapa atual, o cronograma prevê apenas o estreitamento de faixa na via marginal, o que permitirá a manutenção do fluxo de veículos enquanto os módulos restantes são içados.

A Eixo SP reforça a importância de os motoristas redobrarem a atenção e respeitarem os limites de velocidade ao passarem pelo trecho em obras na Rodovia Washington Luís. Informações atualizadas sobre as condições de tráfego também serão exibidas nos painéis eletrônicos da rodovia.