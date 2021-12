Pesquisa CNT de Rodovias 2021, divulgada nesta quinta-feira (2) pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT), classificou a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) a 2ª melhor rodovia do país e a Via Anhanguera (SP-330) – administrada pela CCR AutoBAn no trecho entre São Paulo e Cordeirópolis – em 9º lugar.

Nas últimas doze edições (2009 a 2019 e 2021) da Pesquisa, a Rodovia dos Bandeirantes conquistou a primeira colocação em sete (2012 a 2018) e a segunda posição em cinco (2009, 2010, 2011, 2019 e 2021), sendo a mais premiada no período. A Via Anhanguera sempre esteve entre as 10 melhores do país.

A Pesquisa CNT de Rodovias 2021 aponta que Rodovia Castello Branco (SP-280), que possui trechos administrados pela CCR ViaOeste e CCR SPVias, e SP-075, também com trecho administrado pela CCR ViaOeste, estão em 5º e 6º lugar respectivamente. A SP-300, administrada pela CCR AutoBAn em um trecho de pouco mais de 2 quilômetros, em Jundiaí, ficou na 7ª posição.

Neste ano, a CNT avaliou 109 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais pavimentadas. As equipes avaliadoras levaram em consideração três principais características da malha rodoviária: pavimento, sinalização e geometria da via.

Juntas, as duas rodovias formam o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, responsável por ligar a capital paulista às regiões de Jundiaí e Campinas, interior de São Paulo e aos estados do Centro-Oeste e Norte do país. Desde 1998 o Sistema Anhanguera-Bandeirantes é administrado pela CCR AutoBAn. Neste período, a concessionária já investiu, por meio do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, R$ 12 bilhões em obras e melhorias.

Rodovia dos Bandeirantes

Nos últimos 23 anos, a partir da gestão da CCR AutoBAn por meio do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, a Rodovia dos Bandeirantes ganhou obras e investimentos que permitiram o seu prolongamento em 78 quilômetros, de Campinas até Cordeirópolis (2001), além da construção da quarta (2006) e quinta faixa (2014) entre São Paulo e Jundiaí, recuperação do pavimento com utilização de asfalto ecológico com borracha, (2012), entre outras obras de melhoria, como a entrega de trechos com faixas adicionais entre Jundiaí e Campinas.

A Rodovia dos Bandeirantes conta com aproximadamente 160 quilômetros de extensão, ligando São Paulo a Cordeirópolis, no interior do Estado, passando pelas regiões de Jundiaí e Campinas.

Pesquisa CNT de Rodovias – 2009 a 2019 e 2021

Rodovia dos Bandeirantes (SP-348)

2009 – 2º lugar;

2010– 2º lugar;

2011 – 2º lugar;

2012 – 1º lugar;

2013 – 1º lugar;

2014 – 1º lugar;

2015 – 1º lugar;

2016 – 1º lugar;

2017 – 1º lugar;

2018 – 1º lugar;

2019 -2º lugar e

2020 – Pesquisa não foi realizada

2021 -2º lugar