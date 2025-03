A Grasifs Voz do Morro é a primeira escola do grupo especial a desfilar. Depois, é a vez da Samuca, maior campeã da história do carnaval da cidade

O sábado de carnaval terá desfiles das escolas de samba Voz do Morro e Samuca, e Ritmo Alvinegro. Depois, a presença de Mally Folia+. Nos intervalos a música será por conta do DJ BM. A partir das 19h30, a abertura acontece com a Corte Momesca, seguida pelo Ritmo Alvinegro às 20h30.

A Grasifs – Voz do Morro cruzará a passarela do samba a partir das 22h05 e encerrando o primeiro dia, Samuca, a partir das 23h40. “A prefeitura providenciou uma completa estrutura, no canteiro central da Avenida Brasil, entre os bairros Jardim América e Jardim Floridiana”, informa o secretário municipal de Turismo, Guilherme Pizzirani.

TEMAS

A Ritmo Alvinegro trará para a passarela a celebração de um dos santos mais amados pelo povo brasileiro, São Jorge Guerreiro. Já a Grasifs – Voz do Morro tem como tema “Meu escudo é o casco de Igbín. A minha armadura é feita de panos brancos”, em homenagem a Oxalá. A Samuca celebrará o mundo dos livros, com o tema “No caminho da luz, um mergulho na história”.

O carnaval de Rio Claro, considerado um dos melhores do interior paulista, terá quatro noites com desfiles. Em todas as noites haverá a presença da corte momesca, com o rei Momo, a rainha e as princesas do carnaval rio-clarense abrindo os desfiles.

TRANSMISSÃO

O Grupo JC de Comunicação já está com seu bloco na rua para transmitir todas as emoções do carnaval 2025 para o público de Rio Claro e região.

Neste sábado, domingo e terça-feira, sempre a partir das 19h30, a equipe de jornalistas do JC estará diretamente da passarela do samba, ao vivo no Facebook e Youtube oficial do Jornal Cidade, realizando a transmissão dos desfiles, com comentários e também bastidores.

E na segunda-feira, às 10h, acompanhe a apuração das notas das escolas de samba e conheça a escola campeã. A transmissão do carnaval 2025 da cidade de Rio Claro é uma parceria do JC com o Levan Studio de Beleza.