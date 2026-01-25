Enredo vai destacar e valorizar a resistência do povo brasileiro enquanto nação

O G.R.C.B.E.S. Ritmo Alvinegro GDF, um simplesmente Ritmo Alvinegro, está com os preparativos para o Carnaval 2026 a todo vapor. A escola do grupo de acesso, apesar de ter ficado em segundo lugar na última disputa, não desanimou e promete inovar neste ano em busca do título. O sentimento, agora, é de resistência.

Isto por que desde os anos 2000, quando surgiu ainda como bloco da Gaviões da Fiel, a Ritmo Alvinegro tem mantido viva a paixão pelo samba, pelo carnaval e pela comunidade de Rio Claro. Para surpreender no desfile que será realizado neste Carnaval, o enredo nasceu de uma conversa simples entre amigos, após um jogo do Corinthians, onde o debate começou no futebol — espaço histórico de paixão, identidade e pertencimento — e avançou para uma reflexão mais profunda sobre o momento vivido pelo povo brasileiro. Assim nasceu o enredo “Na Força da Luta, Meu Nome é Resistência”.

O carnavalesco Roberto de Paula Neto, conhecido como Shaq, afirma ao JC que a ideia surgiu de uma conversa entre os integrantes da escola. “Após um jogo do Corinthians e refletindo a situação em que se encontra o país, nesta polarização política extrema, nesta conversa saiu o assunto sobre resistência. Assim surgiu a ideia de fazer este tema em homenagem ao povo brasileiro que vem resistindo desde à colonização do país. Os indígenas foram os primeiros, depois os negros, na sequência a religião, depois tivemos a ditadura”, recorda, acrescentando que haverá muita cultura e tradição no desfile.

De acordo com o diretor de carnaval, Daniel Alves, a expectativa é de que o público possa esperar esta mensagem de resistência na Passarela do Samba. “A gente vai mostrar na avenida diversos tipos de resistência, desde quando invadiram o Brasil – e não descobriram. De lá para cá, vários povos, raças e pessoas resistiram e a gente vai mostrar um pouco disso. Este ano a gente vai fazer um carnaval ainda mais lindo e fazer a diferença”, acrescenta.

À frente da bateria alvinegra está Miriani Cruz, que vai inovar neste quarto ano consecutivo de desfile com uma fantasia desenhada por ela própria. “Este ano está sendo ainda mais importante, eu que desenhei a fantasia, que vai trazer tudo o que a escola e o tema representam”, conclui.

