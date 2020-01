Rio Corumbataí transborda, interdita acesso à SP-191 e paralisa estação de água

Devido a uma chuva de longa duração, que atingiu a região de Rio Claro, o nível do Rio Corumbataí se elevou, transbordando. De acordo com informações da Defesa Civil do Município, alguns pontos de movimentação estão interditados. “Tivemos uma chuva de longa duração em nossa região que fez com que o nível do Rio Corumbataí se elevasse. Neste momento a passagem pela Estrada Velha de Brotas, que da acesso à SP-191 está interrompida por conta do nível do rio”, informa o Capitão Araújo, responsável pela Defesa Civil do município.

A Estrada Velha de Brotas é o prolongamento da Rua 6 em direção a Rodovia SP-191, que liga Rio Claro a Araras. A orientação é para que os motoristas tenham atenção e façam o acesso pela Estrada de Jacutinga ou pelo Distrito Industrial.

FALTA D’ÁGUA

Devido ao transbordamento do rio, foi preciso desligar a Estação de Tratamento de Água II, que fica na Estrada de Ajapi, com isso o abastecimento de bairros que são atendidos pela Estação está prejudicado, mas as equipes estão trabalhando desde as duas horas da manhã no local, mas ainda não existe previsão da volta dos trabalhos da ETA II.