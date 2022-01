Atendimento será das 8 às 16 horas no salão da igreja Boa Morte.

Chegou a vez das crianças de 5 anos serem vacinadas contra a Covid em Rio Claro. A vacinação nesta segunda-feira (31) será das 8 às 16 horas no salão da igreja Boa Morte, que fica na Rua 10, entre as avenidas 7 e 9.

As crianças devem estar acompanhadas de um responsável com mais de 18 anos, portando CPF e cartão SUS da criança. O cadastro antecipado no site vacinaja.sp.gov.br é fundamental para agilizar o atendimento.

A primeira dose é para todos com mais de 5 anos que ainda não foram vacinados. Também serão aplicadas segundas doses e doses de reforço. As segundas doses nesta segunda-feira serão para quem foi vacinado com Pfizer ou Coronavac até 10 de janeiro ou com a Astrazeneca até 3 de janeiro. Os maiores de 18 anos que tomaram a segunda dose em setembro devem comparecer para a dose de reforço. Também são vacinadas com mais uma dose as pessoas que tomaram dose da Janssen há no mínimo dois meses.

A Fundação Municipal de Saúde reforça o alerta à população sobre a importância da vacina no enfrentamento do coronavírus. De acordo com o mais recente levantamento da Vigilância Epidemiológica, divulgado na quarta-feira (26), 11.029 pessoas não compareceram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid e outras 47.197 doses de reforço também não foram aplicadas por ausência dos interessados.