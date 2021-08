Jovens a partir de 15 anos serão vacinados contra a Covid na segunda-feira (30) em Rio Claro. Para quem tem mais de 12 anos e deficiência ou comorbidade o atendimento também será realizado nesta segunda-feira. Os demais públicos contemplados são gestantes e puérperas e idosos com mais de 60 anos.

Além dessas pessoas, a primeira dose será aplicada em maiores de 18 anos que tenham testado positivo para Covid nos últimos 60 dias e que por isso não conseguiram se vacinar, aguardando o intervalo recomendado entre a doença e a vacinação. No caso destas pessoas é obrigatória a apresentação do resultado do exame PCR.

Para todas essas pessoas a aplicação de primeira dose será no período da tarde, a partir do meio-dia, no Centro Cultural e no posto de vacinação da Unimed (Rua 12). No Centro Cultural o atendimento será até as 19 horas e na Unimed até as 17 horas. Caso as doses terminem, a vacinação será interrompida antes do horário previsto. É importante que antes de irem ao posto de vacinação realizem cadastro no site vacinaja.sp.gov.br.

A vacinação com segunda dose será exclusivamente no período da manhã. Quem foi vacinado com a Coronavac/Butantan até 10 de agosto ou com a Astrazeneca/Oxford até 10 de junho deve procurar um dos três postos de vacinação onde será aplicada a segunda dose. O atendimento será a partir das 8 horas e irá até as 11 horas no Centro Cultural; até as 13 horas no posto do Santa Filomena (no shopping); e até o meio-dia no São Rafael.

Todos que forem ser vacinados devem levar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência em Rio Claro. Para segunda dose deve ser apresentado também comprovante da primeira dose.