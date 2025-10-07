Imagem ilustrativa

Em Rio Claro, a terça-feira (07) terá céu parcialmente nublado a nublado, reflexo da aproximação de uma nova frente fria que aumenta a nebulosidade no estado de São Paulo. Algumas regiões do oeste e sul paulista poderão registrar chuvas isoladas. Na quarta-feira (08), o sistema avança pelo litoral em direção ao Rio de Janeiro, mantendo o céu com nuvens e provocando chuvas e trovoadas isoladas em áreas do nordeste, centro-leste, leste e sul do estado. Na cidade, as temperaturas devem apresentar ligeiro declínio, com mínima registrada hoje no campus da Unesp de 20,6°C e máxima prevista entre 34°C e 36°C, segundo dados da Estação Meteorológica Ceapla/IGCE/UNESP e da prefeitura municipal de Rio Claro.