Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, Rio Claro inicia o dia com céu claro a parcialmente nublado e sem registro de chuva. Ao longo da tarde e da noite, no entanto, o avanço de áreas de instabilidade sobre o estado de São Paulo favorece a ocorrência de pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas, atingindo também o município de forma pontual.

No período noturno, essas instabilidades tendem a ganhar força com a aproximação de uma nova frente fria pelo sul e oeste paulista, aumentando a chance de precipitações.

A temperatura mínima registrada nesta manhã no campus da Unesp foi de 18 °C, enquanto a máxima prevista para hoje é de 29 °C.

As informações são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.