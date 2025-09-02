Imagen ilustrativa

Em Rio Claro, o tempo permanece firme devido à atuação de um sistema de alta pressão sobre todo o estado de São Paulo, segundo o IPMet. O céu segue claro a parcialmente nublado, com baixos índices de chuva na maioria das regiões paulistas, e as temperaturas apresentam leve elevação.

No campus da Unesp, a temperatura mínima registrada hoje (02) foi de 14,5°C, enquanto a máxima prevista para o dia chega a 30°C. Os dados são fornecidos pela Estação Meteorológica Ceapla/IGCE/UNESP, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.