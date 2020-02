Rio Claro tem um poste quebrado por semana

De acordo com informações de André Fernandes, representante da Elektro, a cada semana, um poste é quebrado na cidade de Rio Claro devido aos danos com veículos. “É fundamental que as pessoas respeitem o limite da via para não haver acidentes assim. A caída de um poste prejudica não só a situação em si, mas diversas coisas ao entorno. E o responsável pelo dano é quem paga pelo prejuízo”, explica o profissional.

Fernandes fala também sobre o furto de energia elétrica, comumente chamado de “gato”. “Quando recebemos denúncias, fazemos as vistorias, No ano passado, em Rio Claro a Elektro realizou duas mil vistorias e em 25% delas foi constatado o furto da energia, o que é considerado crime.”

O profissional orienta ainda que o dano causado não é só para a empresa, mas para o consumidor de modo geral. “Temos que ter consciência do consumo, temos o medidor para que a pessoa pague pelo que usou.”