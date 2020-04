A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Claro divulgou boletim às 16h30 desta segunda-feira (13 abril 2020) no qual informa o registro do terceiro óbito por coronavirus no município.O óbito do paciente, um homem idoso, estava no quadro de óbitos em investigação. Os outros dois óbitos por coronavírus registrados em Rio Claro também são de pacientes idosos, um homem e uma mulher.

O número de casos confirmados também subiu. Os dois novos casos são do idoso que faleceu e de uma mulher que estava internada, se recuperou e já teve alta.De acordo com o boletim desta segunda-feira, Rio Claro tem 46 casos suspeitos de coronavirus, dez confirmados (sendo dois por testes rápidos e que ainda irão passar por novos exames), 16 pacientes internados, sendo sete em UTI, e dois óbitos em investigação.