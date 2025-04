Imagem ilustrativa

Segundo o IPMet, a terça-feira (08) começou com pouca nebulosidade e sem chuva em Rio Claro. No entanto, ao longo da tarde, a nebulosidade tende a aumentar a partir do oeste e sul do estado de São Paulo, com possibilidade de chuvas isoladas devido à aproximação e deslocamento de um sistema de baixa pressão. As temperaturas máximas devem subir ligeiramente.

Na quarta (09) e quinta-feira (10), a atuação desse sistema sobre o estado manterá o tempo instável, com céu parcialmente nublado e possibilidade de chuvas isoladas, principalmente no período da tarde. As temperaturas permanecem estáveis. A mínima registrada nesta terça no campus da Unesp foi de 15,1°C, e a máxima prevista é de 31°C. As informações são da estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.