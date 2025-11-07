Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, a sexta-feira (07) em Rio Claro e em grande parte do estado de São Paulo começou com pouca nebulosidade e tempo estável. No decorrer da tarde, está previsto aumento de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva isoladas em razão da aproximação de uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão no Sul do país. As temperaturas permanecem elevadas durante o período da tarde.

No sábado (08), a frente fria avança sobre o estado, mantendo o céu nublado e provocando chuvas em várias regiões, algumas com forte intensidade, acompanhadas de trovoadas, descargas elétricas e rajadas de vento, especialmente entre a madrugada e a manhã. A partir da tarde, a nebulosidade e as chuvas tendem a diminuir, começando pelas regiões oeste e sul. As temperaturas entram em declínio.

No domingo (09), com o afastamento da frente fria, o tempo volta a ficar estável em quase todo o estado, com predomínio de céu claro a parcialmente nublado e ausência de chuva na maioria das regiões. Apenas a faixa leste poderá registrar chuvas fracas ou chuviscos isolados. As temperaturas voltam a subir.

Em Rio Claro, a temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 14,3 °C, e a máxima prevista é de 32 °C, segundo dados da Estação Meteorológica (Ceapla/IGCE/Unesp e prefeitura municipal de Rio Claro).

A Defesa Civil do Estado alerta para a possibilidade de temporais entre a noite desta sexta-feira e o domingo, com chuvas de moderada a forte intensidade, queda de raios, rajadas de vento e chance de granizo em diversas regiões paulistas.