A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Claro confirmou no início da tarde deste sábado (14 março 2020) a notificação de novos casos suspeitos de coronavirus no município. Até agora não há nenhum caso confirmado.

Os três primeiros casos notificados foram descartados e os outros oito são de pacientes em isolamento doméstico aguardando resultado de exames que irão apontar se houve ou não o contágio pelo coronavirus. Dos oito casos em observação, o primeiro foi notificado na quinta-feira (12). Na sexta-feira à tarde surgiram dois novos casos e, à noite, outros dois.

Os três casos mais recentes notificados ingressaram no sistema público de saúde na madrugada e manhã de sábado, sendo duas pessoas na UPA da 29 e outra na UPA Cervezão. “Todos apresentaram sintomas leves, foram atendidos, observados e medicados, e agora também estão em isolamento doméstico”, informou o secretário municipal de saúde, Maurício Monteiro.

Na noite de sexta-feira, o prefeito Juninho reuniu os secretários municipais e médicos especialistas para estabelecer novas ações no plano de trabalho para o enfrentamento do coronavirus. Durante a semana, as secretarias de Saúde e Educação fizeram palestra sobre o assunto para professores da rede municipal, com informações que serão repassadas aos alunos.