O Boletim Coronavírus divulgado pela Fundação Municipal de Saúde nesta quarta (2) traz a informação de que Rio Claro tem 33 pacientes internados por conta do coronavírus, sendo 12 em enfermarias e 21 em leitos de UTI.

Este é o menor registro de internações pela Covid-19 no município em um período de três meses. A última vez que a cidade teve menos de 33 pacientes internados com a doença foi no dia 1° de Junho, quando 30 pacientes estavam nas unidades de saúde.

O pico de internações em Rio Claro se deu no dia 29 de Junho, quando 107 pessoas estavam internadas em decorrência da covid-19, representando mais que o triplo do número de pacientes internados no dia de hoje.

Vale ressaltar que os casos com suspeita da doença são contabilizados pela FMS no número total de internações.