A segunda-feira (27) em Rio Claro começou com céu encoberto e mantém períodos nublados ao longo do dia. À noite, a nebulosidade aumenta, trazendo possibilidade de chuvas isoladas e fracas. As temperaturas variam entre 19 °C, mínima registrada, e 26 °C, máxima prevista, enquanto a umidade relativa do ar oscila entre 60% e 86%, com o sol aparecendo entre nuvens ao longo do dia, segundo informações do portal Climatempo.
Rio Claro tem dia nublado com possibilidade de chuvas isoladas e temperaturas entre 19 °C e 26 °C
