Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, o tempo permanece estável em grande parte do interior do estado de São Paulo, com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva, em razão da atuação de um sistema de alta pressão. No entanto, há previsão de pancadas de chuva isoladas no decorrer da tarde, especialmente nas regiões nordeste e leste do estado, devido à influência de um sistema de baixa pressão localizado no oceano, na altura do litoral norte paulista. As temperaturas permanecem estáveis.

No campus da Unesp, a temperatura mínima registrada na manhã de hoje foi de 15,9 °C, enquanto a máxima prevista é de 24 °C. Os dados são fornecidos pela Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.