Uma idosa de 77 anos que estava hospitalizada faleceu em decorrência da Covid-19. Agora, Rio Claro soma 64 óbitos provocados pela doença. O total de casos chega a 2.328, com 38 confirmações registradas em boletim divulgado na quinta-feira (23) pela Secretaria de Saúde. Dos novos casos, sete estão hospitalizados e os demais em isolamento domiciliar. O município tem 92 pacientes internados por coronavírus, incluindo casos suspeitos, sendo 38 no Sistema Único de Saúde e 54 em hospitais particulares. Deste total, 32 estão em UTI, com 18 pacientes no SUS e 14 na rede privada. Há um óbito em investigação e, até o momento, 1.236 pessoas se recuperaram da Covid-19 no município.