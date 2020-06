Novos 34 casos de Covid-19 foram confirmados em Rio Claro em boletim divulgado na terça-feira (9), pela Secretaria Municipal de Saúde. O número representa novo recorde no município, superando os 21 casos registrados na sexta-feira (5). Agora, Rio Claro soma 224 casos positivos da doença.

“Estamos ampliando leitos, comprando equipamentos e realizando testes, mas sem o apoio da população não conseguiremos conter a transmissão do coronavírus”, observa o prefeito João Teixeira Junior. “Conseguimos a flexibilização da quarentena e é preciso que as pessoas se conscientizem de que isso não quer dizer que podemos descuidar das medidas preventivas e do distanciamento social”, acrescenta o prefeito Juninho.

Dos novos casos apenas um é de pessoa idosa, 19 estão entre as pessoas na faixa etária de 21 a 40 anos e 14 novos casos são da população entre 41 e 60 anos. “O coronavírus tem acometido pessoas de todas as faixas etárias e o resultado do comportamento adotado hoje aparecerá lá na frente”, alerta Maurício Monteiro, secretário de Saúde.

Dos 34 novos casos, 12 pessoas estão hospitalizadas. Em comparação com o boletim de segunda-feira (8), o número total de internados caiu de 46 para 44 e o número de pessoas que estão recebendo cuidados em UTI subiu de 10 para 12.

Rio Claro tem 16 óbitos confirmados por coronavírus e nenhum em investigação.