O número de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) em Rio Claro caiu de 24 na tarde de quinta-feira (19) para 23 até a tarde desta sexta-feira. Desde o começo da pandemia o município soma um total 28 notificações de suspeitas, das quais cinco testaram negativo para a doença. Os números são da Secretaria Municipal de Saúde.

Todos os 23 casos suspeitos estão em observação aguardando resultados de exames que irão apontar se houve ou não contágio pelo coronavírus.

Nesta semana a prefeitura criou o Comitê Municipal de Enfrentamento da Pandemia de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19) e anunciou uma série de medidas para prevenção e contenção da doença.

O atendimento presencial em repartições públicas municipais foi suspenso para diminuir a circulação de pessoas, eventos culturais foram cancelados e as aulas na rede municipal pública de ensino foram gradualmente suspensas nesta semana e as escolas serão fechadas por tempo indeterminado a partir de segunda-feira (23).

O prefeito Juninho assinou também decreto que determina a redução de circulação da frota do transporte público coletivo municipal no mínimo em 50%, autoriza o Daae a prorrogar em 30 dias o prazo do corte de fornecimento de água, determina o fechamento por tempo indeterminado do Parque Municipal “Lago Azul” e a imediata suspensão de férias dos guardas civis municipais e vigias patrimoniais. O decreto publicado quinta-feira (19) traz ainda várias recomendações para a suspensão de atividades em casas de espetáculo, cinemas, boates e academias. A prefeitura também recomenda a suspensão de missas, rituais, cultos, bingos, quermesses e almoços comunitários. O decreto traz recomendação para que os supermercados e afins mantenham ou ampliem o horário normal de funcionamento para diluir o público e evitar aglomeração de pessoas. E recomenda ainda que reservem horário especial de funcionamento para atendimento exclusivo a idosos.

A orientação da Vigilância Epidemiológica de Rio Claro é para que a população adote como hábito as medidas preventivas, como lavar as mãos com frequência com água e sabão. Orientações sobre prevenção, transmissão e sintomas estão disponíveis no site da prefeitura (www.rioclaro.sp.gov.br), no link “Coronavírus: guia de prevenção”.