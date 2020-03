Rio Claro realiza nesse sábado (14) no Jardim Boa Vista 1 e Jardim Boa Vista 2 mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti. Se chover, a ação nesses bairros será transferida.

Os agentes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde, percorrerão os bairros das 8 às 13 horas, vistoriando residências e recolhendo objetos que podem ser utilizados como criadouros do mosquito.

Em 2020 Rio Claro soma 200 casos positivos da doença, conforme boletim divulgado nesta semana pela Vigilância Epidemiológica.

“Voltamos a pedir que a população nos ajude a combater o mosquito transmissor, pois apenas com a colaboração de todos poderemos vencer essa dura batalha contra o Aedes”, destaca o secretário de Saúde, Maurício Monteiro.

De acordo com o gerente do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Diego Reis, os focos mais frequentemente encontrados de potenciais criadouros estão nos imóveis habitados. “Mais de 80% do total de criadouros do mosquito estão nas casas com moradores”, informa, lembrando que o descarte correto de materiais é essencial para combater o Aedes aegypti, que também transmite zika vírus, chikungunya e febre amarela.

“Tudo o que acumula qualquer quantidade de água parada pode se tornar criadouro do mosquito, por isso é preciso atenção redobrada nos quintais e interior das residências”, finaliza o gerente do CCZ.