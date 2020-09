Rio Claro tem 134 mortes decorrentes da Covid-19 e 4.610 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Os números estão no boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta segunda-feira (21). Os mais recentes óbitos pela doença no município são de dois idosos e duas pessoas na faixa etária de 41 a 60 anos. Um óbito está em investigação.

Da última sexta-feira (18) até a tarde desta segunda-feira o número de pessoas hospitalizadas com a Covid-19 ou com suspeita da doença caiu pela metade em Rio Claro. São 21 internações, sendo 12 no Sistema Único de Saúde (SUS) e nove em leitos particulares. Desse total, oito estão em UTI do SUS e dois em UTI particulares. Desde que a pandemia teve início, 4359 pessoas se recuperaram da Covid-19 em Rio Claro.

Mesmo com diminuição de internações pela Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde reforça o alerta para que as pessoas continuem adotando os cuidados sanitários para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, pois nos últimos sete dias, 13 mortes pela Covid-19 foram registradas no município. Usar máscara, evitar aglomerações, manter o distanciamento social e levar frequentemente as mãos com sabonete e álcool em gel são ações necessárias para que o município consiga superar doença, que representa perigo e está levando pessoas a óbito.