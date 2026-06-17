Foto: Dvulgação/PML

A Prefeitura de Limeira informa que realiza desde as 6h30 desta quarta-feira (17) uma nova intervenção para reforçar as medidas de segurança na região da Ponte do Esqueleto. O trabalho inclui o fechamento de acessos irregulares e complementa ações emergenciais já executadas anteriormente no local.

Segundo a administração municipal, a atuação ocorre após o Governo Federal reconhecer sua responsabilidade pela área e solicitar apoio operacional do município para ampliar a proteção do espaço até a adoção de medidas definitivas.

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Ainda de acordo com o município, uma intervenção mais ampla não havia sido executada anteriormente em razão de limitações operacionais por parte do governo federal. Diante desse cenário, a Prefeitura foi acionada para prestar apoio na realização dos serviços emergenciais.

As obras estruturais permanentes, incluindo a construção de muros de contenção, a manutenção das valetas e demais medidas de fechamento da área, permanecem sob responsabilidade do Governo Federal.

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