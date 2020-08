Boletim divulgado na sexta-feira (28) pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Rio Claro aponta 1.142 casos de dengue confirmados no município neste ano. Não há casos de zika vírus, chikungunya e febre amarela, doenças também transmitidas pelo Aedes aegypti.

As ações preventivas continuam sendo realizadas em toda a cidade e a colaboração da comunidade é fundamental na eliminação dos criadouros do mosquito transmissor. O trabalho preventivo inclui visitas casa a casa, nebulização e vistorias em pontos estratégicos. Equipes do Centro de Controle de Zoonoses percorrem os bairros e orientam a comunidade sobre a importância de se adotar cuidados preventivos.

Entre as ações que devem ser adotadas pela comunidade estão: colocar areia nos pratinhos dos vasos de plantas; tampar baldes e bacias; manter pneus em local coberto; deixar garrafas com a boca virada para baixo; limpar calhas para não acumular água; tratar água de piscina e fontes com produtos adequados; limpar e manter caixas d’água bem fechadas; e lavar regularmente os bebedouros de animais com água e sabão.

Para colaborar na eliminação de criadouros os rio-clarenses contam com coleta de lixo domiciliar em todos os bairros, sete ecopontos, coleta seletiva de lixo e serviço mensal de cata bagulho.