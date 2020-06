O prefeito João Teixeira Junior (DEM) e o secretário municipal de Educação, Adriano Moreira, ressaltaram nesta quinta-feira (25) que a Prefeitura elabora um plano de retomada de aulas que segue as diretrizes impostas pelo Governo do Estado de São Paulo. Isto é, uma das condições para que ocorra o retorno das aulas é o controle da pandemia do novo coronavírus.

A data prevista é para 8 de setembro, no entanto, a retomada das aulas presenciais só vai acontecer se todas as regiões do estado permanecerem na etapa amarela – a terceira menos restritiva segundo critérios de capacidade hospitalar e progressão da pandemia – por 28 dias consecutivos. Clique aqui e assista à entrevista com Juninho e Moreira.

Rio Claro, que estava na fase laranja, regrediu à fase vermelha nesta quinta e assim ficará por 10 dias, através de novo decreto, que restringe as atividades não essenciais como forma de enfrentamento ao avanço de casos positivados da doença. Confira reportagem completa na edição impressa do JC nesta sexta-feira (26).