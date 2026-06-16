Entre os dias 21 e 27 de junho, o Ginásio Felipe Karam receberá a primeira fase da Liga de Desenvolvimento de Basquete de 2026. Foto: Guilherme Figueiredo

A principal competição de base do país, voltada para atletas sub-22, acontecerá no Ginásio Felipe Karam em junho

Rio Claro sedia a primeira fase da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB) 2026, principal competição de base do país voltada para atletas da categoria sub-22. Entre os dias 21 e 27 de junho, o Ginásio Felipe Karam receberá equipes de diferentes regiões do Brasil, consolidando sua tradição como um dos polos mais importantes da modalidade.

A competição reúne 24 equipes e tem papel fundamental na formação de talentos que futuramente poderão atuar no NBB e até mesmo em ligas internacionais.

Grandes nomes do basquete brasileiro, como Yago Mateus, Didi Louzada, Gui Santos, Lucas Dias e Georginho de Paula, passaram pela LDB antes de alcançarem destaque no cenário profissional.

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Equipes participantes e fases seguintes da LDB

A tabela oficial ainda não foi divulgada pela LDB, porém as equipes que jogarão na sede de Rio Claro são: o Conta Simples Rio Claro, Bauru Basket, Basket Osasco, Campo Mourão Basquete, Pinheiros, Corinthians, Basquete Cearense, Brasília Basquete, Caxias do Sul Basquete, Cruzeiro Basquete, Instituto Viva Vida e Minas Tênis Clube.

Na segunda etapa da LDB, Corinthians, Cruzeiro, Paulistano e Flamengo receberão os jogos entre julho e agosto.

As fases finais também já estão definidas. Os quatro melhores colocados de cada grupo avançam para a disputa do título da Série Ouro, que acontecerá entre os dias 14 a 19 de setembro, enquanto as equipes posicionadas entre o quinto e o oitavo lugar disputarão a Série Prata, entre os dias 12 e 17 de setembro, ambas ainda com sede a ser anunciada.