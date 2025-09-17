Imagen ilustrativa

O Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet) indica tempo estável no estado de São Paulo, com céu pouco nublado e sem previsão de chuva no interior do estado, incluindo Rio Claro. A região leste apresenta maior concentração de nuvens, com possibilidade de chuvas fracas e isoladas, influenciadas pela circulação dos ventos do oceano para o continente. As temperaturas seguem em elevação.

Em Rio Claro, a mínima hoje (17) registrada no campus da Unesp foi de 17,1°C, e a máxima prevista pode chegar a 32°C, segundo dados da Estação Meteorológica Ceapla/IGCE/UNESP e prefeitura municipal de Rio Claro.