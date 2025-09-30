Imagen ilustrativa

Em Rio Claro, o IPMet prevê para esta terça-feira (30) predomínio de sol, baixa nebulosidade e ausência de chuva, cenário que deve se manter nos próximos dias em razão da atuação de uma massa de ar seco. As temperaturas seguem elevadas e a umidade relativa do ar tende a permanecer em níveis baixos, sobretudo no período da tarde.

Na região sul do estado, a presença de um centro de baixa pressão sobre o Paraná favorece maior nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas. Em Rio Claro, a mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 14,8 °C, enquanto a máxima prevista chega a 37 °C.

As informações são da Estação Meteorológica (Ceapla/IGCE/Unesp e prefeitura municipal de Rio Claro).