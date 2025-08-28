Foto: Reprodução/Redes Sociais

Químico e ex-presidente do Gearc, ele faleceu aos 75 anos e será sepultado nesta sexta-feira (29); alunos e amigos celebram seu legado de dedicação ao ensino e à divulgação científica

Rio Claro se despede nesta sexta-feira (29) de José Dirceu Nardone, mais conhecido como professor Dirceu, que faleceu aos 75 anos. O velório acontece na manhã de hoje e o sepultamento será realizado às 10h30 no Cemitério São João Batista.

Professor de Química por vários anos no Centro de Ensino Novo Triunfo Anglo, Dirceu foi sempre muito querido pelos inúmeros alunos que tiveram contato com seu ensino e dedicação em sala de aula.

Nas redes sociais, o filho Jorge Luiz Nardone prestou uma homenagem emocionada: “Sua paixão pelo ensino e seu amor pela astronomia sempre foram muito marcantes em sua personalidade, assim como o amor e dedicação que ele tinha para com sua família”. O professor deixa a esposa Julice Pontes Martins Nardone, a filha Juliana e o filho Julio.

Paixão pela astronomia

Além das salas de aula, o professor Dirceu cultivava uma verdadeira paixão pela astronomia. Foi presidente do Grupo de Estudos Astronômicos de Rio Claro (Gearc), onde organizou e participou de inúmeros eventos voltados à observação do céu e à divulgação científica, sempre buscando aproximar a população do universo e de seus mistérios.

Colegas e amigos do Gearc também prestaram homenagens. “O professor Dirceu foi basicamente meu mentor e mestre na astronomia, onde aprendi as técnicas de observações astronômicas. Ele foi uma pessoa que sempre gostava de levar a ciência para todos, promovendo atividades em vários cantos do país, principalmente aqui em Rio Claro. Foram inúmeras crianças que observaram os astros pela primeira vez através dos seus telescópios. Vá em paz, mestre”, declarou Fabrizzio Montezzo.

Outro amigo, Toninho, lembrou: “Grande professor Dirceu. Sabia como ninguém se expressar de maneira simples e objetiva, atraindo todos do Gearc a se interessar pela astronomia”.

Já Rafael Filippi destacou: “Ao professor Dirceu, nossa eterna gratidão por transformar conhecimento em inspiração e deixar uma marca de sabedoria em cada aluno e membro do Gearc. Tive o privilégio de aprender com ele”.