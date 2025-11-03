Ex-chefe do Executivo municipal (1969-1973) deixa legado de obras como Lago Azul e Distrito Industrial. Velório ocorre nesta segunda no Paço Municipal

Rio Claro se despede com profunda tristeza do doutor Álvaro Perin, ex-prefeito do município no período de 1969 a 1973, advogado mais antigo da comarca e figura marcante na história política e administrativa da cidade.

Dr. Álvaro teve uma trajetória de grandes serviços prestados à comunidade rio-clarense. Antes de assumir a chefia do Executivo Municipal, atuou como diretor-geral da Prefeitura e também foi provedor da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, sempre demonstrando dedicação e comprometimento com o bem público.

Durante sua gestão à frente da Prefeitura, o município viveu um período de intenso desenvolvimento. Entre as inúmeras obras e realizações, destacam-se a criação do Lago Azul, a canalização da Avenida Rio Claro, a duplicação da Rua 14 e a inauguração do estádio municipal do Rio Claro Futebol Clube. Foi também sob sua administração que nasceu o Distrito Industrial de Rio Claro, marco fundamental para o crescimento econômico da cidade, e que possibilitou, entre outros avanços, a instalação da empresa Owens Corning no município.

Ex-prefeito Lincoln Magalhães cumprimenta Dr. Álvaro Perin, em homenagem realizada ao também ex-prefeito de Rio Claro na Câmara Municipal

Em reconhecimento à sua contribuição à cidade, o doutor Perin foi homenageado pela Câmara Municipal de Rio Claro em 2024, ocasião em que foi relembrado o legado de sua gestão e o impacto positivo de suas obras, que permanecem até hoje.

O ex-prefeito Lincoln Magalhães, que atuou como diretor de Engenharia durante o governo de Álvaro Perin, expressou seu profundo respeito e admiração pelo amigo, ressaltando “a sabedoria, a humildade e a competência do doutor Perin, que sempre pensava no futuro de Rio Claro e trabalhou incansavelmente para o desenvolvimento da cidade”.

A perda do doutor Álvaro Perin representa um momento de luto e reflexão para toda a comunidade rio-clarense. Seu exemplo de ética, visão administrativa e amor por Rio Claro ficará eternizado na memória da cidade. O ex-prefeito era viúvo de Dona Lícia Mônaco Perin e deixa os filhos Ângela (já falecida), Fábio e Sílvia, além dos netos e bisnetos. O velório será realizado nessa segunda-feira (03), a partir das 12h30, no Paço Municipal e o sepultamento está marcado para às 16h30 no Cemitério Evangélico.

O Jornal Cidade e o Grupo JC de Comunicação prestam suas mais sinceras condolências à família do doutor Álvaro Perin, com votos de conforto e paz neste momento de profunda dor.