Waldemar Bobbo, líder admirado do Rotary Club, deixa um legado de serviço e dedicação à comunidade de Rio Claro

No sábado (21), Rio Claro se despediu de Waldemar Bobbo, aos 89 anos, uma figura proeminente no Rotary Club. Casado com Rosemarie Brunhild Grassmann Bobbo, ele deixa um legado que inclui os filhos Willy (casado com Luciana), Walter (casado com Valéria) e Wagner (casado com Rachel), além de oito netos.

Waldemar foi um líder ativo em várias iniciativas do Rotary, destacando-se pela contribuição à erradicação da poliomielite e pela promoção da paz mundial. Em 1990-91, ocupou o cargo de Governador do Distrito 4590, sendo reconhecido pelo seu distintivo paletó verde, um símbolo de seu compromisso com os valores rotarianos. Em reconhecimento ao seu trabalho, recebeu o título de sócio honorário do Rotary Club de Rio Claro Cidade Azul, uma das maiores honrarias da instituição. Além disso, atuou como gerente regional do Ciesp, desempenhando um papel crucial na criação da incubadora de empresas, que impulsionou o empreendedorismo na região.

O sepultamento de Waldemar ocorreu no domingo (22), no Cemitério Evangélico de Rio Claro, em atendimento ao seu desejo de uma despedida simples, sem velório.