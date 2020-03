A organização do Rio Claro Rodeio Festival, evento programado para acontecer no mês de Abril, anunciou nesta segunda (16) que a festa será adiada em decorrência da Pandemia do Coronavírus.

Os organizadores ressaltam que o evento não foi cancelado, mas apenas adiado para data ainda não definida.

Na próxima sexta seria realizado o show de abertura do Rodeio, com a dupla Bruno e Marrone, mas o evento também foi suspenso. Organizadores e representantes da dupla negociam possibilidades para nova data do evento.