Os meses de agosto e setembro são os mais propícios para a reprodução dos escorpiões. Mas ao longo do ano também não é incomum esses animais peçonhentos aparecerem. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES‑SP) conta com o painel de monitoramento de acidentes por animais peçonhentos e nesta ferramenta consta que em Rio Claro, somente este ano, foram registradas 91 ocorrências envolvendo picada de escorpião. Já no Estado de SP, até 5 de agosto, foram registradas 22.850 ocorrências envolvendo apenas escorpiões, resultando em um óbito.

O Centro de Controle de Zoonoses de RC realiza visitas e orientações relacionadas ao aparecimento de escorpiões. No caso de aparecimento destes animais, as solicitações devem ser feitas via ouvidoria municipal, pelo telefone 3526-7105, para que equipe vá até a residência e possa orientar os moradores sobre cuidados preventivos. Os moradores nunca devem manusear os escorpiões.

O veneno para eliminar escorpiões tem baixa eficácia. A principal orientação é em relação ao descarte correto de materiais, já que o acúmulo de entulho favorece a proliferação de escorpiões. O município de Rio Claro dispõe de ecopontos, onde entulho e outros materiais podem ser descartados gratuitamente. Os escorpiões também se alimentam de baratas, daí a importância de redobrar cuidados para que as baratas não apareçam e sejam atrativos para escorpiões.

Escorpiões normalmente ficam nas redes de água e esgoto e têm como porta de entrada às residências ralos e rede elétrica. Por isso é importante que as tomadas tenham espelhos e os ralos devem ser fechados.

No caso de picada, deve-se buscar uma unidade de pronto-atendimento. Se a vítima tiver menos de 10 anos, a orientação é para que seja levada diretamente à Unidade de Urgência e Emergência Nossa Senhora de Lourdes, na Avenida 15 (antigo PSMI).

Onde os animais são encontrados?

Geralmente, eles se escondem perto das casas, em terrenos baldios, velhas construções, entulhos, pilhas de madeira e lenha, tijolos, mato e lixo, além de saídas de esgoto, ralos, entre outros.

Dentro das casas, podem ser encontrados nos sapatos, nas roupas, caixas de brinquedo ou até em toalhas penduradas.

Qual o grupo de risco com maior risco de óbito?

Crianças de até 10 anos.

Pode espremer o local da picada?

Não. O ideal é lavar o local com água e sabão, aplicar compressa morna e evitar espremer, sugar ou fazer torniquete. Leve a vítima imediatamente ao serviço de saúde mais próximo para receber atendimento adequado.