Rio Claro registra primeiro homicídio do ano

O primeiro homicídio do ano foi registrado no início da noite desta quarta-feira (1º), na Rua 23, no bairro Jardim Nova Rio Claro.

De acordo com informações do comandante da Guarda Civil Municipal, Luis Fernando Godoy, a equipe GAM da GCM foi acionada pelo SAMU para apoiar a ocorrência e ao chegar no local, encontraram Francisco Chagas Oliveira dos Santos, de 43 anos, baleado, dentro de casa.

Godoy disse ainda que de acordo com informações preliminares, a vítima teria sido atingida por uma arma calibre 45.

A perícia esteve no local e a ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Civil como homicídio.