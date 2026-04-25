Automóvel roubado é pertencente a um motorista de aplicativo

Um adolescente infrator de 15 anos morreu e outro menor foi apreendido nessa sexta-feira (24) após envolvimento com o roubo de um veículo em Rio Claro. Durante patrulhamento de Força Tática, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atendimento de ocorrência de roubo de um veículo Honda Fit, cor cinza, ocorrido pela Rua 14, no cruzamento com a Avenida Visconde do Rio Claro.

Esse automóvel, pertencente a um motorista de aplicativo, teria sido cercado por três motocicletas, uma delas com dois ocupantes, onde o garupa teria descido, anunciado o assalto, retirado o motorista e fugido sentido ao Lago Azul.

Diante das informações, as viaturas ficaram em alerta e pelo bairro Cervezão, Avenida M-25 com a Rua M-10, a Força Tática se deparou com o veículo roubado. Ao ver a viatura o condutor abandonou o carro e tentou fugir. Na tentativa de abordagem, segundo a PM, o indivíduo sacou uma arma acontecendo o confronto.

Ele foi alvejado e socorrido até a UPA do Cervezão, mas morreu pouco tempo depois. Foi constatado se tratar de um infrator de 15 anos de idade. Ele portava um revólver calibre 38 com a numeração suprimida.

O local foi preservado para os trabalhos periciais, sendo a arma apreendida e o veículo recuperado apresentados à autoridade policial competente. Na ocorrência, um outro menor foi apreendido e apresentado no plantão policial.

A Polícia Civil agora trabalha para identificar os outros envolvidos no roubo do veículo. Será investigado também o envolvimento do menor que morreu e do que foi apreendido em roubos a postos de combustíveis.