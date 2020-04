O município de Rio Claro aguarda o resultado de testes pelo Instituto Adolfo Lutz que irá apontar se o adulto do sexo masculino que faleceu hoje em Rio Claro estava ou não infectado pelo coronavirus.

O óbito em investigação foi incluído no boletim divulgado na noite deste sábado (4 abril 2020) pela Secretaria Municipal de Saúde de Rio Claro.

O prefeito João Teixeira Junior, que tem cobrado rapidez do governo estadual na divulgação de resultados de testes de coronavirus, anunciou nesta semana que o município está investindo na compra de kits de testes para coronavirus.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Maurício Monteiro, a prioridade de uso dos testes será para profissionais de saúde e pacientes com quadro clínico grave.